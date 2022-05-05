Книги, одежду и астраханскую воблу забирают пассажиры в почтоматах в метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пассажиры забирали в почтоматах в московском метро астраханскую воблу, книги, одежду и вяленое мясо в вакууме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Среди наиболее востребованных станций, где горожане пользовались почтоматами, названы "Беляево", "Котельники", "Пушкинская", "Раменки" и "Саларьево".

Всего в переходах на 69 станциях есть 90 почтоматов "Почты России", добавили в департаменте.

В марте 2021 года стало известно , что почтоматы появятся в столичном метрополитене.

Первый почтомат заработал в Москве в переходе станции "Пушкинская" в конце августа.