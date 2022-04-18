Ручного лиса и ящериц эублефаров перевезли пассажиры ЦППК с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2022 году перевозили ручного лиса, шиншилл и ящериц эублефаров в небольшом террариуме, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Всего, по данным ЦППК, пассажирами было перевезено 56 тысяч домашних питомцев.

"Больше всего животных было перевезено в январе – 17 тысяч, однако с приближением дачного сезона все больше пассажиров предпочитают путешествовать с любимцами – за первую половину апреля в поездах проехали уже почти 10 тысяч животных", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ярославское (11,5 тысячи животных), Казанское (свыше 10 тысяч) и Курское (около 7,5 тысячи) направления стали самыми популярными для поездок с домашними животными, отметили в ЦППК.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года пассажиры оставили более 200 вещей в поездах ЦППК на маршрутах МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".