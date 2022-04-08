Чучело Масленицы, дискошар и мольберт забыли в поездах ЦППК с начала года

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
За три месяца 2022 года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оставили в электричках 300 различных предметов. Больше всего забытых вещей было обнаружено в марте. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Отмечается, что чаще всего вещи забывали пассажиры на Рижском, Курском и Савеловском направлениях. Наиболее распространенными утерянными предметами остаются личные вещи: сумки и пакеты, головные уборы и телефоны, а также ключи и наушники.
С наступлением теплого сезона пассажиры начали забывать в электропоездах куртки и ветровки. Дачники нередко оставляют в транспорте садовый инвентарь.
Были обнаружены в поездах ЦППК и необычные предметы. Например, дискошар, чучело Масленицы и мольберт. О пропаже последнего рассказал его владелец, москвич Геннадий.
"Я профессиональный художник. С друзьями в мартовские выходные мы отправились на весенние пейзажи в Тарусу. Утерю мольберта обнаружил не сразу, но контролер подсказал, куда обратиться. Я сразу отправился в транспортную полицию и вернул свой любимый мольберт, который служил мне еще со студенческой скамьи", – поделился воспоминаниями о случившемся пассажир ЦППК.
При обнаружении бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место и вызывают сотрудников транспортной полиции. После чего правоохранители забирают оставленные предметы.
В случае утери личных вещей пассажирам рекомендуют обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.
Ранее в ЦППК рассказали, что в новогодние праздники пассажиры забыли в электричках 13 предметов, в числе которых двухметровая искусственная елка и самовар. Чаще всего в поездах забывают сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, одежду, ключи, телефоны и наушники, а также документы.
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