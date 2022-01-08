В ЦППК рассказали, что пассажиры забывали в электричках в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, пассажиры ЦППК забыли в электричках 13 предметов, в числе которых двухметровая искусственная елка и самовар. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании .
"3 января ехал из Тулы, вез домой сувенир – большой самовар в картонной упаковке, который подарили родственники. Разместил его на стойке для крупногабаритных вещей, а когда выходил в Москве, совершенно про него забыл", – рассказал один из пассажиров, отметив, что смог вернуть самовар в тот же день.
Как отметили в пресс-службе, по-прежнему чаще всего в поездах забывают сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, ключи, телефоны и наушники, а также документы, и иногда – одежду.
В ЦППК напомнили, что при обнаружении бесхозных вещей место находки оцепляют и вызывают полицию, которая и забирает предмет. Чтобы вернуть утерянную вещь, необходимо обратиться к дежурному полицейскому на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута.
Ранее пассажирам ЦППК разрешили бесплатно провозить в электричках лыжи и сноуборды любой длины. Ранее без дополнительной платы в электропоезда можно было брать только короткие лыжи.
В электропоездах разрешили бесплатный провоз лыж и сноубордов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: