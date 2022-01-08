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Транспорт

17:22

В ЦППК рассказали, что пассажиры забывали в электричках в праздники

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, пассажиры ЦППК забыли в электричках 13 предметов, в числе которых двухметровая искусственная елка и самовар. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании .

"3 января ехал из Тулы, вез домой сувенир – большой самовар в картонной упаковке, который подарили родственники. Разместил его на стойке для крупногабаритных вещей, а когда выходил в Москве, совершенно про него забыл", – рассказал один из пассажиров, отметив, что смог вернуть самовар в тот же день.

Как отметили в пресс-службе, по-прежнему чаще всего в поездах забывают сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, ключи, телефоны и наушники, а также документы, и иногда – одежду.

В ЦППК напомнили, что при обнаружении бесхозных вещей место находки оцепляют и вызывают полицию, которая и забирает предмет. Чтобы вернуть утерянную вещь, необходимо обратиться к дежурному полицейскому на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута.

Ранее пассажирам ЦППК разрешили бесплатно провозить в электричках лыжи и сноуборды любой длины. Ранее без дополнительной платы в электропоезда можно было брать только короткие лыжи.

В электропоездах разрешили бесплатный провоз лыж и сноубордов

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