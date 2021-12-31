Билеты на ночные экспрессы Москва – Зеленоград подешевеют почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января стоимость проезда на ночных экспрессах Москва – Зеленоград снизится почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пассажирской компании (МТППК).

"С 1 января рейсы четырех ночных экспрессов на участке Москва – Крюково (Зеленоград) будут обслуживать поезда "Комфорт". Это значит, проезд на экспрессах будет стоить дешевле – как на обычных электричках", – говорится в сообщении.

Уточняется, что время поездки при этом не увеличится, а поезда по-прежнему будут останавливаться только на платформах Химки и Сходня.

В пресс-службе напомнили, что ночные поезда между Ленинградским вокзалом и платформой Крюково ходят по выходным. Время поездки составляет порядка 30 минут. Сейчас она стоит 215 рублей, однако с начала 2022 года подешевеет до 130 рублей.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года и в выходные дни поезда ЦППК будут курсировать по специальному графику. В частности, в ночь на 1 и 8 января поезда МЦД будут ходить до 02:30.

На часть направлений МЖД выйдут дополнительные составы, последние поезда будут отправляться позже. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь и ночь перед Рождеством отправится в 02:20, а обратный – в 03:15.

