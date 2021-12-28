Поезда ЦППК будут курсировать по особому графику в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В преддверии Нового года и в выходные дни поезда ЦППК будут курсировать по специальному графику. В частности, в ночь на 1 и 7 января поезда МЦД будут ходить до 02:30, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Корректировки вызваны изменением пассажиропотока: перед Новым годом горожане отправляются в область, а в конце выходных – обратно в столицу. Будет увеличено количество рейсов, а также введены дополнительные составы, в частности 10 поездов на МЦД-1 и 14 – на МЦД-2.
Последние пригородные электрички будут отправляться позже обычного. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь и ночь перед Рождеством отправится в 02:20, а обратный – в 03:15. То же касается и других рейсов, в частности последние поезда с Павелецкого вокзала в эти дни будут уходить в 02:46, а последний рейс до Домодедово назначен на 01:51.
Ранее стало известно, что компания РЖД с 24 декабря запустила более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам до 9 января.
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