Бесплатная перевозка лыж и сноубордов стала доступна на Ленинградском направлении МЖД

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
В пригородных поездах Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД) с 13 декабря стала доступна бесплатная перевозка лыж и сноубордов всех размеров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Раньше с собой можно было бесплатно брать спортивный инвентарь не длиннее 180 сантиметров. Обычно взрослые лыжи или большой сноуборд больше – приходилось платить. Мы сняли ограничение на весь зимний сезон", – говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что данная функция также доступна пассажирам аэроэкспрессов.
"Надеемся, это добавит мотивации покорять склоны", – добавили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) добавит в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года.
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