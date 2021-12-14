Бесплатная перевозка лыж и сноубордов стала доступна на Ленинградском направлении МЖД

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В пригородных поездах Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД) с 13 декабря стала доступна бесплатная перевозка лыж и сноубордов всех размеров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Раньше с собой можно было бесплатно брать спортивный инвентарь не длиннее 180 сантиметров. Обычно взрослые лыжи или большой сноуборд больше – приходилось платить. Мы сняли ограничение на весь зимний сезон", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что данная функция также доступна пассажирам аэроэкспрессов.

"Надеемся, это добавит мотивации покорять склоны", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) добавит в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года.

