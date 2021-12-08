Бочкарев: на новом участке БКЛ можно пересесть на семь линий метро и две станции МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станции нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, открывшейся 7 декабря, имеют пересадки на семь других линий метрополитена и две станции Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход – со станции Большого кольца "Новаторская" на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – находится в стадии строительства", – сказал Бочкарев.

Также он отметил, что крупный пересадочный узел был создан вокруг станции БКЛ "Кунцевская". В него вошли одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий, станция МЦД-1 и остановки наземного транспорта.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, со станции "Аминьевская" теперь можно перейти на одноименную станцию Московской железной дороги (МЖД), которая в будущем войдет в состав маршрута МЦД-4. Также на станции БКЛ "Каховская" будет создана дополнительная пересадка на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

"С "Мичуринского проспекта" БКЛ пассажиры могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции "Воронцовская" БКЛ работает переход на станцию "Калужская" оранжевой линии", – заключил Кравцов.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

