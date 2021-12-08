Более 40 поездов "Москва-2020" вышли на БКЛ

12:00
Фото: vk.com/mossobyanin
На Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро вышли более 40 современных поездов "Москва-2020". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Первый поезд "Москва-2020" был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в метро 87 таких составов. В целом мы обновили поезда подземки почти на 68%. А к 2024 году в Москве будет самый молодой парк метро по сравнению с городами Европы и США", – отметил мэр.
Современные составы отличаются от прежних моделей наличием двух систем обеззараживания воздуха в каждом вагоне, широких дверей, сниженным на 15% уровнем шума, большим количеством USB-зарядок, обновленных интерактивных схем для построения маршрутов и наддверных табло.
Для обслуживания новых поездов оборудовали депо "Замоскворецкое", к концу 2023 года еще появятся депо "Нижегородское" и "Аминьевское". Машинисты же прошли переподготовку для управления новыми подвижными составами.
Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
"Жизнь в большом городе": открытие станций БКЛ метро
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