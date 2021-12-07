Станция Аминьевская будущего МЦД-4 открылась для пассажиров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Новая станция Киевского направления Московской железной дороги Аминьевская, которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), открылась для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Теперь вместе с одноименной станцией БКЛ это крупный хаб на западе Москвы", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что пассажиры смогут за пару минут пересесть с железной дороги на метро с помощью нового подземного перехода, а удобные подходы сделают МЖД доступнее для местных жителей.
"Открытие станции Аминьевская – это еще один этап масштабной трансформации железнодорожной инфраструктуры, которую мы проводим по поручению мэра Москвы для запуска нового сквозного маршрута D4, который пройдет с запада на восток и соединит семь вокзалов", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, развитие транспортной инфраструктуры позволяет Москве сохранять лидирующие позиции по темпам строительства станций не только в России, но и в мире.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской", который включает в себя 10 станций. Общая протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.
Путин и Собянин открыли движение поездов на участке БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской"
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