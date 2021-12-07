На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД приостановили движение поездов

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) по направлению в область временно остановлено из-за упавшего на пути человека на станции Пенягино. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На станцию вызвана бригада спасателей. На время ожидания МЧС движение будет остановлено. Вместе с диспетчерами МЖД мы будем вынуждены провести отмену части электропоездов", – говорится в сообщении.
В департаменте призвали пассажиров использовать альтернативные виды транспорта.
Ранее из-за падения человека на пути поезда следовали с задержкой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
До этого по аналогичной причине было остановлено движение поездов на участке от "Щелковской" до "Партизанской".
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