На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД приостановили движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) по направлению в область временно остановлено из-за упавшего на пути человека на станции Пенягино. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На станцию вызвана бригада спасателей. На время ожидания МЧС движение будет остановлено. Вместе с диспетчерами МЖД мы будем вынуждены провести отмену части электропоездов", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали пассажиров использовать альтернативные виды транспорта.

Ранее из-за падения человека на пути поезда следовали с задержкой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

До этого по аналогичной причине было остановлено движение поездов на участке от "Щелковской" до "Партизанской".