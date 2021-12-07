Интервалы движения поездов увеличены на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда следуют с увеличенными интервалами. Это связано с падением человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На данный момент движение на участке вводится в график.

Ранее по аналогичной причине было остановлено движение поездов на участке от станции "Щелковская" до "Партизанской".

Накануне на один час было остановлено движение поездов на Калужско-Рижской линии, поскольку один из пассажиров проник в тоннель на станции "Профсоюзная". Мужчину задержали. По данным МВД, нарушитель находился в неадекватном состоянии, его доставили в комнату полиции для дальнейших разбирательств.