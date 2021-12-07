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На Арбатско-Покровской линии произошел сбой в движении поездов, который оперативно был восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее движение на участке от "Щелковской" до "Партизанской" было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого сообщалось, что на один час было остановлено движение поездов на Калужско-Рижской линии, поскольку один из пассажиров проник в тоннель на станции "Профсоюзная". Мужчину задержали. По данным МВД, нарушитель находился в неадекватном состоянии, его доставили в комнату полиции для дальнейших разбирательств.