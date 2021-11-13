Пассажир метро погиб, спасая прыгнувшего на пути человека

Человек погиб на фиолетовой ветке метро, спасая другого пассажира. Трагедия произошла на "Сходненской".

Как сообщает Дептранс, по причине этого ЧП на фиолетовой ветке было задержано два десятка поездов.Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

