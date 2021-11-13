СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в пожаре в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в хозяйственной постройке в Солнечногорском районе. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

По данным следствия, возгорание произошло в хозяйственной постройке около 11:00. Предварительной причиной пожара является неисправность в оборудовании отопления.

"Планируется проведение допросов, изъятие необходимой регулирующей документации, назначение ряда экспертиз в том числе пожарно-технической и судебно-медицинских, а также проведение иных следственных действий, направленные на установление причин и условий, приведших к гибели людей", – говорится в сообщении.

Пожар произошел на улице Прибрежной. В результате четыре человека погибли и два пострадали. По информации СМИ, погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".

