Из горевшей многоэтажки на юге Москвы спасли 16 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в двух квартирах на 7-м этаже 12-этажного дома в Булатниковском проезде юге Москвы, об этом в четверг, 21 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Один человек погиб, 16 удалось спасти, рассказали в ведомстве. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки из дома были спасены 16 человек, из них двое детей. <...> К сожалению, в результате пожара один человек погиб", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря грамотным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22:27 пожар был локализован, а в 22:32 – ликвидирован.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Восточном Бирюлеве. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на 12-м этаже. ЧП произошло на улице Бирюлевской, доме 53/1. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

До этого пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.