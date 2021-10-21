Из горевшей многоэтажки на юге Москвы спасли 16 человек

21 октября, 23:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в двух квартирах на 7-м этаже 12-этажного дома в Булатниковском проезде юге Москвы, об этом в четверг, 21 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Один человек погиб, 16 удалось спасти, рассказали в ведомстве. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки из дома были спасены 16 человек, из них двое детей. <...> К сожалению, в результате пожара один человек погиб", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря грамотным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22:27 пожар был локализован, а в 22:32 – ликвидирован.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Восточном Бирюлеве. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на 12-м этаже. ЧП произошло на улице Бирюлевской, доме 53/1. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
До этого пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: