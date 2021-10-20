Спасатели эвакуировали рабочих из горящего жилого комплекса в Рассказовке

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе в Рассказовке. Они говорят, что спасатели на месте эвакуируют рабочих, которые оказались в огненной ловушки.

По предварительным данным, горят бытовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.