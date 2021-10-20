Очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе в Рассказовке

13:46
По информации очевидцев, с территории комплекса исходят огромные клубы черного дыма. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, на территории стройплощадки загорелись бытовки.
"К настоящему моменту огонь охватил весь городок. Площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров", – заявил источник.
В настоящее время на месте работают пожарные, проводится эвакуация рабочих.
Ранее в "Москва-Сити" эвакуировали людей из башни "Меркурий" из-за сообщения о возгорании. Возгорание произошло на 23-м этаже башни из-за короткого замыкания кабеля, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.
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