Людей из башни "Меркурий" в "Москва-Сити" эвакуировали из-за возгорания

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В "Москва-Сити" эвакуировали людей из башни "Меркурий" из-за сообщения о возгорании, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах

"Администрация проводит эвакуацию башни "Меркурий" из-за задымления. Здание покинули порядка 500 человек", – сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, возгорание произошло на 23-м этаже башни из-за короткого замыкания кабеля.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в одноэтажном здании призывного пункта военкомата в столичном районе Печатники. Огонь вспыхнул в здании по адресу улица Угрешская, дом 8. В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

