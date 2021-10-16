Пожар произошел в здании сборного пункта военкомата на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Диптранс. Оперативно"

Пожар произошел в одноэтажном здании призывного пункта военкомата в столичном районе Печатники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь вспыхнул в здании по адресу улица Угрешская, дом 8.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном административном здании. В 6:30 пожар был локализован, а в 6:48 – полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

По данным из открытых источников, по указанному адресу располагается городской сборный пункт Военного комиссариата столицы.

Ранее пожар произошел в строящемся здании на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

