Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 16-этажном жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы загорелась одна из квартир. Об этом в понедельник, 11 октября, со ссылкой на столичный главк МЧС сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что 13 человек самостоятельно покинули здание. Площадь пожара пока не установлена.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Нижнем Кисельном переулке в Москве. Там загорелось трехэтажное здание, построенное в XIX веке. Возгорание произошло в одной из квартир, его площадь составила 25 квадратных метров.

До этого три человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Сумском проезде на юге Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.