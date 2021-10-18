Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Движение по Кутузовскому проспекту в сторону области было затруднено на 3,5 километра. Водителей просили по возможности объезжать место ДТП по проспекту Генерала Дорохова. В настоящее время движение полностью восстановлено.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее водитель грузовика не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на бок на Садовом кольце. ДТП случилось на Сухаревской площади.

В результате случившегося никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнил, что опрокинулся военный КамАЗ, перевозивший сухпаек.

