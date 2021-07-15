В Москве на Садовом кольце перевернулся грузовик

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На Малой Сухаревской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок. Пострадавших нет.
В сообщении ведомства уточняется, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 2-м километре.
Ранее в Саратове грузовик упал с путепровода на газовую трубу. В результате произошедшего начался пожар. Газ перекрыли, как и движение на участке ЧП. По сообщениям МЧС, огонь удалось локализовать.
Пострадал водитель грузовика. Он спасся, успев выпрыгнуть из кабины. Сейчас мужчина в больнице.