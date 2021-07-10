Два человека пострадали в ДТП с автобусом в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.



"По предварительной информации, на Киевском шоссе <...> автобус столкнулся с автомобилем, в результате ДТП два человека пострадали", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие являлись пассажирами автобуса, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции.

Накануне, 9 июля, в Сочи в результате ДТП опрокинулся автобус. Пострадали 12 человек. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. Генеральный директор перевозчика сообщил, что транспортное средство находится в исправном техническом состоянии, с тормозами все в порядке. Отмечается, что авария могла быть вызвана тем, что водитель не справился с управлением.