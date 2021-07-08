Суд арестовал водителя, который сбил ехавшую на красный свет девушку на самокате в Москве

Суд отправил под арест водителя, который 5 июля насмерть сбил девушку на Мосфильмовской улице. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Об этом сообщают СМИ.

Погибшая ехала на самокате по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать. Как позже выяснилось, погибшая – 30-летняя Алсу Фардиева – дочь бывшего министра энергетики Татарстана.

За рулем был 19-летний Даниил Хренов из Башкирии. Он ехал на авто без номеров и с большим превышением скорости. Ранее он уже был судим за мошенничество. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.