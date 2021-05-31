Эдвард Бил продал автомобили, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим

31 мая, 20:00
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
"Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно", – заявил он, добавив, что появляются все новые люди, которые пытаются доказать, что пострадали во время инцидента, чтобы, по словам блогера, получить от него деньги.
Адвокат блогера, в свою очередь, добавил, что пострадавшие постоянно меняют суммы компенсаций, предположив, что те таким образом хотят получить от Била больше денег.
Ранее суд продлил на два месяца запрет блогеру на совершение определенных действий. Так, Бил не может покидать жилье с 20:00 до 08:00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, пользоваться интернетом и другими средствами связи, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем.
ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.
Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.
Блогеру Билу продлили запрет определенных действий
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