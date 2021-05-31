Блогеру Билу продлили запрет определенных действий

Фото: пресс-служба Тверского суда

Блогеру Эдварду Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, продлили на 2 месяца запрет определенных действий. Решение принял Тверской суд столицы, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.

"Суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца", – сказал адвокат.

Бил не может покидать жилье с 20:00 до 08:00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, пользоваться интернетом и другими средствами связи, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем.

ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

В середине мая защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы попросила закрыть уголовное дело в отношении Била. Однако суд отказался закрывать дело по примирению сторон.