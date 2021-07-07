Суд лишил блогера Литвина прав на 4 месяца

Фото: Пресненский районный суд г. Москвы

Блогер Михаил Литвин лишился прав управления транспортным средством на 4 месяца решением мирового судьи Пресненского района Москвы. Его признали виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокаи.

"Литвин Михаил Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ ("Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 4 месяца", – заявила Кокая.

В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину. Судя по материалам дела об административном правонарушении, 14 апреля блогер во время движения по Пресненской набережной в направлении 1-го Красногвардейского проезда выехал на встречную полосу с односторонним движением.

Статья, по которой его признали виновным, предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

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