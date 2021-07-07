Блогера Гасанова задержали в Москве на Lamborghini

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Полиция возбудила административное дело за отказ от медицинского освидетельствования в отношении блогера Гусейна Гасанова, который находился за рулем Lamborghini Urus, сообщает ТАСС.

Автомобиль блогера остановили в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. В ходе проверки документов сотрудники ДПС заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, однако от медосвидетельствования он отказался.

В отношении него составили административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Гасанову грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В прошлом году мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на три месяца. Блогер нарушил правила установки регистрационных знаков на автомобиле.

Джип Гасанова остановили в ночь на 10 мая на проспекте Маршала Жукова. Подписывать протокол в тот момент блогер отказался. Также известно, что в Госдуме призывали суд разобраться с 714 штрафами, выписанными Гасанову за нарушения ПДД.