Блогера Гасанова задержали в Москве на Lamborghini

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Полиция возбудила административное дело за отказ от медицинского освидетельствования в отношении блогера Гусейна Гасанова, который находился за рулем Lamborghini Urus, сообщает ТАСС.
Автомобиль блогера остановили в 4-м Сетуньском проезде у дома 20. В ходе проверки документов сотрудники ДПС заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, однако от медосвидетельствования он отказался.
В отношении него составили административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Гасанову грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.
В прошлом году мировой суд лишил блогера Гусейна Гасанова водительских прав сроком на три месяца. Блогер нарушил правила установки регистрационных знаков на автомобиле.
Джип Гасанова остановили в ночь на 10 мая на проспекте Маршала Жукова. Подписывать протокол в тот момент блогер отказался. Также известно, что в Госдуме призывали суд разобраться с 714 штрафами, выписанными Гасанову за нарушения ПДД.
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