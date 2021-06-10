Блогера Хованского арестовали на два месяца

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского, который проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", – говорится в сообщении.

Видеоблогера Юрия Хованского задержали накануне.

По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Сам задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

