Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма

Видео: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации
Блогер Юрий Хованский, задержанный по подозрению в оправдании терроризма, признал вину. СК опубликовал видео допроса.
Блогера задержали в Санкт-Петербурге 9 июня. В ведомстве подчеркнули, что Хованский преследовал цель формирования идеологии терроризма.
"Задержан по статье 205.2, вторая часть УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – сказал Хованский.
В апреле 2021 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил пранкера Евгения Вольнова к 6 годам колонии за пропаганду терроризма. В 2018 году мужчина опубликовал в Сети запись своего телефонного разговора, в котором поддержал террористические атаки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.