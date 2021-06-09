Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма

Видео: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Блогер Юрий Хованский, задержанный по подозрению в оправдании терроризма, признал вину. СК опубликовал видео допроса.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге 9 июня. В ведомстве подчеркнули, что Хованский преследовал цель формирования идеологии терроризма.

"Задержан по статье 205.2, вторая часть УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", – сказал Хованский.

В апреле 2021 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил пранкера Евгения Вольнова к 6 годам колонии за пропаганду терроризма. В 2018 году мужчина опубликовал в Сети запись своего телефонного разговора, в котором поддержал террористические атаки.