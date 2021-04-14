Суд заочно приговорил пранкера Вольнова к шести годам колонии за пропаганду терроризма

19:33
Фото: СК РФ
Второй Западный окружной военный суд приговорил украинского блогера Никиту Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, к шести годам колонии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма")", – говорится в сообщении.
В ноябре 2018 года после теракта в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области блогер опубликовал в Сети запись своего телефонного разговора, в ходе которого заявил, что террористические атаки заслуживают поддержки и подражания.
"Кувиков приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года", – заявили в пресс-службе СК.
Так как блогер находится в розыске, судебное заседание провели без его присутствия.
Ранее суд в Москве вынес приговор двум мужчинам по делам о содействии терроризму. В 2020 году они переводили средства террористической организации в Сирии.
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