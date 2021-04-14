В Крыму предотвратили 6 терактов в 2020 году

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В 2020 году в Крыму удалось предотвратить шесть терактов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В прошлом году в Крыму предотвращено 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", – сказал он в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

Патрушев также напомнил, что уже в этом году был предотвращен теракт в Симферополе. Его планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Он отметил, что данная статистика говорит о сложной оперативной обстановке в регионе.

"При этом опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", – сказал Патрушев.

Ранее фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке террористического акта Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева признали виновными. Умматкулов получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок заключения Паттаева составит 8 лет.