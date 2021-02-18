В Москве арестован один из 10 задержанных членов террористической организации

16:56
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Мещанский суд Москвы вынес постановление об аресте ранее задержанного члена террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Ранее участники этого сообщества были задержаны в 10 регионах РФ.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Хайдарова О. Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2021 года", – рассказали в пресс-службе суда.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Согласно этой законодательной норме, Хайдаров может быть осужден на срок до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам", готовят боевиков для терактов в ряде регионов страны. Информацию проверяют правоохранительные органы.
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