В Москве арестован один из 10 задержанных членов террористической организации

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Мещанский суд Москвы вынес постановление об аресте ранее задержанного члена террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее участники этого сообщества были задержаны в 10 регионах РФ.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Хайдарова О. Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2021 года", – рассказали в пресс-службе суда.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Согласно этой законодательной норме, Хайдаров может быть осужден на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам", готовят боевиков для терактов в ряде регионов страны. Информацию проверяют правоохранительные органы.

