Суд в Москве вынес приговор двум мужчинам по делам о содействии терроризму

10:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке террористического акта Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева признали виновными. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 ("Оправдание терроризма"), частью 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая признана террористической"), частью 1.1 статьи 205.1 ("Финансирование терроризма"), частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), частью 1 статьи 223.1 ("Изготовление взрывного устройства"), частью 1 статьи 222.1 УК РФ ("Хранение взрывного устройства")", – уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
В ходе следствия было установлено, что Умматкулов в 2019 году разместил в социальной сети видеоролик, оправдывающий терроризм. Кроме того, вместе с Паттаевым он в 2020 году перевел средства террористической организации в Сирии.
Также правоохранительные органы узнали, что Шахзод Умматкулов по указанию куратора из Сирии изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал привести в действие летом 2020 года.
Умматкулов получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок заключения Паттаева составит 8 лет.
В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов за оправдание терроризма. Данное решение может быть принято генеральным прокурором РФ или его заместителями.
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