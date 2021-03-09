Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов за оправдание терроризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.

Согласно проекту закона, по решению генерального прокурора РФ или его заместителей

может быть ограничен доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Законопроект инициировала группа депутатов нижней палаты парламента во главе с первым замглавы фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым и главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Законодатели рассчитывают, что новая норма позволит оперативно пресекать правонарушения. По действующим правилам Генпрокуратура РФ может заблокировать доступ к информации только в случае прямых призывов к экстремизму или терроризму.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию. Речь идет об экстремистских материалах.



Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей. В отношении должностных лиц может предусматриваться штраф от 200 до 400 тысяч рублей. А юридическим лицам может грозить штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Аналогичные меры предусматриваются для провайдеров хостинга. При этом, если указанное правонарушение совершается повторно, штраф для граждан составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от четырех до восьми миллионов рублей.