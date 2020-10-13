Госдума поддержала штрафы за отказ соцсетей удалять экстремистские материалы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию. Речь идет об экстремистских материалах, сообщает ТАСС.



Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В отношении должностных лиц может предусматриваться штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Так, юридическим лицам может грозить штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Аналогичные меры предусматриваются для провайдеров хостинга. При этом если указанное правонарушение совершается повторно, то штраф для граждан составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от четырех до восьми миллионов рублей.

С связи с неудалением информации, которая содержит призывы к экстремизму, штрафы для граждан будут составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

При повторном отказе гражданами грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, юридическим лицам – от восьми до 15 миллионов рублей.

В сентябре в Госдуме выступили за увеличение штрафов за рекламу алкоголя у блогеров.