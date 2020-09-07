В Госдуме выступили за увеличение штрафов за рекламу алкоголя у блогеров

Фото: Агентство "Москва"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил за увеличение суммы штрафов за рекламу алкогольной продукции у блогеров в интернете. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Безусловно, необходимо увеличивать суммы штрафов по этому виду правонарушений и по многим другим. Поэтому сейчас разработана новая редакция Кодекса об административных правонарушениях в правительстве. В ближайшее время она поступит в Думу, в наш комитет", – рассказал Емельянов.

Он подчеркнул, что в настоящее время создается рабочая группа, которая будет работать над новым КоАП. Депутат подчеркнул, что любой блогер от тысячи подписчиков практически приравнивается к СМИ и должен нести ответственность за любой опубликованный материал.

"Если у него (блогера. – Прим. ред.) больше тысячи подписчиков, то это, по сути, СМИ. Поддерживаю ужесточение наказания за нарушение закона о рекламе", – добавил Емельянов.

Ранее сообщалось, что на блогера Анастасию Ивлееву завели уголовное дело о незаконной рекламе алкоголя в интернете. Поводом для проверки стало видео на YouTube от октября 2019 года. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля.

При этом в ФАС подчеркнули, что рекламируемый напиток был повернут этикеткой к зрителям. Действующее законодательство запрещает рекламу спиртных напитков в Сети. В среднем сумма штрафов за подобную рекламу начинается от 100 тысяч рублей.

В июне депутат Госдумы Александр Васильев предложил наказывать знаменитостей за пропаганду алкоголя в соцсетях. Депутат предположил, что публичное употребление алкоголя должно "более жестко караться". Он пояснил, что человек с большим количеством подписчиков в социальной сети должен думать, что показывать на аудиторию.