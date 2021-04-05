На Ставрополье задержан сторонник международных террористов

Фото: телеграм-канал "Опер Слил"

ФСБ России успешно предотвратила теракт в Ставропольском крае, задержав сторонника международных террористических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что мужчина готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб.

Также задержаны трое его сообщников, которые входили в ячейку запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и были причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике.

"Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края", – рассказали в ФСБ.

Ранее суд в Москве вынес приговор двум мужчинам по делам о содействии терроризму. В ходе следствия было установлено, что один из фигурантов в 2019 году разместил в социальной сети видеоролик, оправдывающий терроризм. Кроме того, вместе со вторым он в 2020 году перевел средства террористической организации в Сирии.