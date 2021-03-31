Посольство РФ в Индонезии сообщило о попытке теракта в Джакарте

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Посольство РФ в Индонезии заявило о попытке теракта у главного здания полиции в Джакарте. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Там уточнили, что во время происшествия пострадала только террористка, среди населения жертв нет.

"Рекомендуем пока воздержаться от посещения районов Blok M и прилегающих к нему", – отметили в посольстве.

По данным местных СМИ, женщину, которая пыталась устроить теракт, оперативно ликвидировали правоохранительные органы Индонезии.

Ранее россиян призвали избегать мест скопления людей после взрыва у церкви в городе Макассар в Индонезии. Его устроил террорист-смертник. Полиция обнаружила на месте происшествия поврежденный хлопком мотоцикл.

Позже полиции удалось установить личности террористов-смертников. Они оказались мужем и женой.