Посольство РФ в Индонезии сообщило о попытке теракта в Джакарте

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Посольство РФ в Индонезии заявило о попытке теракта у главного здания полиции в Джакарте. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Там уточнили, что во время происшествия пострадала только террористка, среди населения жертв нет.
"Рекомендуем пока воздержаться от посещения районов Blok M и прилегающих к нему", – отметили в посольстве.
По данным местных СМИ, женщину, которая пыталась устроить теракт, оперативно ликвидировали правоохранительные органы Индонезии.
Ранее россиян призвали избегать мест скопления людей после взрыва у церкви в городе Макассар в Индонезии. Его устроил террорист-смертник. Полиция обнаружила на месте происшествия поврежденный хлопком мотоцикл.
Позже полиции удалось установить личности террористов-смертников. Они оказались мужем и женой.