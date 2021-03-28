Россиян призвали избегать мест скопления людей после взрыва у церкви в Индонезии

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Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси после взрыва около христианской церкви. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также в дипломатическом ведомстве попросили российских туристов, отдыхающих в Индонезии, сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.

Ранее сообщалось, что взрыв у входа в католический собор в городе Макассар устроил террорист-смертник. Полиция обнаружила на месте происшествия поврежденный хлопком мотоцикл.

Согласно информации СМИ, взрыв произошел утром 28 марта и совпадает по времени с воскресной мессой, на которую обычно приходит много верующих.

По некоторым данным, при взрыве пострадали не менее 10 человек. В то же время сообщается, что пока среди погибших числится только террорист.