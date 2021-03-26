Спецслужбы Белоруссии предотвратили два теракта в Минске и области

17:01
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии предотвратили два теракта в Минске и Минской области, задержанный по этому делу получал указания от оппозиционной инициативы BYPOL, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии.
"Сегодня ночью в Печах (Минская область. – Прим. ред.) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что мужчина самостоятельно изготовил два взрывных устройства. Первое он заложил в мусорный бак рядом с детской площадкой на улице Уборевича в столице Белоруссии, второе вез на автомобиле в Борисовский район Минской области, когда и был задержан.
В материале отмечается, что злоумышленник поддерживал связь с организацией BYPOL. Именно от координаторов организации он получил указания совершить взрыв на территории, где работают сотрудники спецслужб.
Заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич сообщил, что эта инициатива тесно связана с так называемым координационным советом Тихановской. Организация призывала граждан участвовать в незаконных акциях 25 марта и предупреждала о возможных провокациях властей.
"На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL", – заключил Казакевич.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам известно о готовящихся "попытках дестабилизации" ситуации в стране во время запланированных оппозицией на 25–27 марта акций протеста. По его словам, сначала будет подана заявка на проведение мероприятия в центре Минска, после чего последует марш и неконтролируемый выход людей на улицы.
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