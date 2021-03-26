В Белоруссии на акциях протеста задержали более 200 человек

04:16
Фото: TASS/EPA
В Белоруссии более 200 человек задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
Как заявила пресс-служба МВД республики, масштабные протесты, "анонсированные деструктивными Telegram-каналами", не состоялись.
"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", – говорится в Telegram МВД.
По каждому факту нарушений проведут проверки. Также отмечается, что "отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия".
В Минске у группы людей изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики.
Кроме того, водители 43 транспортных средств нарушали правила пользования звуковыми сигналами, по всем фактам начали административный процесс.
Несколько оппозиционных движений и партий Белоруссии ранее подали заявку на празднование "Дня воли" 25 марта, на котором планировалось шествие, митинг и концерт.
В этот день в 1918 году провозгласили Белорусскую Народную Республику. В 1919 году в стране установили советскую власть, а правительство БНР эмигрировало.
Власти Минска отказали в проведении акции, аргументировав это ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.
МВД Белоруссии ранее заявило о задержании группы из 20 человек, планировавших "под видом катания на лыжах" провести митинг в деревне.
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