Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:16

В Белоруссии на акциях протеста задержали более 200 человек

за рубежом

Фото: TASS/EPA

В Белоруссии более 200 человек задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Как заявила пресс-служба МВД республики, масштабные протесты, "анонсированные деструктивными Telegram-каналами", не состоялись.

"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", – говорится в Telegram МВД.

По каждому факту нарушений проведут проверки. Также отмечается, что "отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия".

В Минске у группы людей изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики.

Кроме того, водители 43 транспортных средств нарушали правила пользования звуковыми сигналами, по всем фактам начали административный процесс.

Несколько оппозиционных движений и партий Белоруссии ранее подали заявку на празднование "Дня воли" 25 марта, на котором планировалось шествие, митинг и концерт.

В этот день в 1918 году провозгласили Белорусскую Народную Республику. В 1919 году в стране установили советскую власть, а правительство БНР эмигрировало.

Власти Минска отказали в проведении акции, аргументировав это ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.

МВД Белоруссии ранее заявило о задержании группы из 20 человек, планировавших "под видом катания на лыжах" провести митинг в деревне.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать