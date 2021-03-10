КГБ Белоруссии назвал сценарии новых протестов

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Глава комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам известно о готовящихся "попытках дестабилизации" ситуации в стране во время запланированных оппозицией на 25-27 марта акций протеста.

По его словам, сначала будет подана заявка на проведение мероприятия в центре Минска, после чего последует марш и неконтролируемый выход людей на улицы по призыву Telegram-каналов для провокации столкновений с милицией.

Тертель добавил, что возможны "более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан", которые будут находиться в районе акций.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" он подчеркнул, что КГБ будет "действовать жестко, в соответствии с законодательством". Глава ведомства уточнил, что акции оппозиции разрабатывают за рубежом.

Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры находятся на содержании иностранных спецслужб и "серьезно конкурируют" друг с другом за финансовые потоки.

Кроме того, глава КГБ сообщил, что ведомство обнаружило тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии планирует признать бело-красно-белый флаг, который используется в качестве символики оппозиции, экстремистским.