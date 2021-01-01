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02:58

Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу"

за рубежом

Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к гражданам страны по случаю Нового года.

В частности, глава государства заявил о том, что нужно "перевернуть страницу" и начать писать новую главу истории независимой страны.

"Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он также призвал сделать 2021 год "годом народного единства" и пожелал "воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний, а также мужества, выдержки и терпения на этом пути "патриотам Родины".

По словам президента, 2020 год нужен был для того, чтобы "понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе".

Ранее сообщалось, что в Белоруссии военные Деды Морозы развезли подарки на самолетах и танках.

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