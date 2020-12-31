Лукашенко рассказал, как отметит Новый год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах на Новый год, сообщает RT.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что "это отнюдь не пиар" и он действительно находится на посту во все главные праздничные дни. Кроме того, Лукашенко сообщил, что его новогоднее обращение к гражданам страны в этом году записывалось в нестандартном формате и ему любопытно увидеть, "что получилось в итоге".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина относительно празднования Нового года и Рождества. Он рассказал, что на Рождество Владимир Путин традиционно поедет в один из российских регионов.