В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на Рождество Владимир Путин традиционно поедет в один из российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Традиционно он поедет в какой-то регион, но пока еще непонятно в какой, он еще не выбрал", – сказал Песков, уточнив, что до Нового года глава государства поездок не планирует.

В прошлом году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен. После службы президент кратко пообщался с настоятелем и вручил ему в подарок икону "Господь Вседержитель".

Ранее президент заявил, что на Новый год загадает, чтобы все были здоровы.

