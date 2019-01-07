Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:33

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

власть религия праздники

00:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга и принял участие в рождественском богослужении.

Службу провел настоятель собора Николай Брындин. В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году, когда был премьер-министром.

Тогда президент рассказал, что был крещен в этом соборе, передает "РИА Новости". Собор построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году.

После службы президент кратко пообщался с настоятелем и вручил ему в подарок икону "Господь Вседержитель". В ответ президент получил подарок от настоятеля.

Рождественское богослужение также прошло в храме Христа Спасителя. По традиции его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Службу в главном храме России посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.

Присутствие руководителей государства на главных церковных праздниках стало традицией с 1992 года.

Верующие встречают праздник Рождества Христова

Читайте также

власть религия праздники

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика