Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

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Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга и принял участие в рождественском богослужении.

Службу провел настоятель собора Николай Брындин. В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году, когда был премьер-министром.

Тогда президент рассказал, что был крещен в этом соборе, передает "РИА Новости". Собор построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году.

После службы президент кратко пообщался с настоятелем и вручил ему в подарок икону "Господь Вседержитель". В ответ президент получил подарок от настоятеля.

Рождественское богослужение также прошло в храме Христа Спасителя. По традиции его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Службу в главном храме России посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.

Присутствие руководителей государства на главных церковных праздниках стало традицией с 1992 года.