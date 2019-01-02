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20:05

Сильные морозы ожидаются в Москве на Рождество

общество погода

20:05

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Сильные морозы вернутся в Москву к Рождеству

Сильные морозы прогнозируют в столице. Похолодание начнется в выходные, а в понедельник дневная температура опустится до -20 градусов, передает телеканал Москва 24.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к выходным столбики термометров опустятся до -8...-13, днем воздух прогреется до -5...-10. Снегопады станут кратковременными и пойдут на убыль.

К Рождеству осадки прекратятся, а морозы продолжат крепчать. Под утро 7 января они достигнут -15...-20 градусов, днем температура поднимется не выше -9...-14.

Всю следующую неделю будет морозно. Небо будет затянуто тучами, возможен снег.

Сегодня транспортный комплекс столицы призвал водителей отказаться от поездок на машинах из-за снегопада, который будет идти весь день. Местами возможны метель и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Метро, МЦК и наземный транспорт готовы к работе в непогоду.

Как не замерзнуть в аномально холодную погоду

общество погода

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