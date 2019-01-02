Водителей призвали отказаться от поездок на машинах из-за снегопада в Москве

Автомобилистов призвали отказаться от поездок на машинах из-за снегопада в столице, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Водителей призывают пользоваться городским транспортом. Метро, МЦК и наземный транспорт готовы к работе в снегопад.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти на протяжении всего дня. Местами возможны метель и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В такую погоду ухудшается видимость, из-за чего на дорогах может стать больше ДТП. Тем, кто все же сядет за руль в этот день, рекомендуют быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
В центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что первая неделя 2019 года в Москве будет облачной и снежной. В субботу появятся неустойчивые прояснения, в городе похолодает, а снег станет локальным и кратковременным.
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